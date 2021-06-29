Власти защитят россиян от роста мировых цен

Правительство разрабатывает систему защиты внутреннего рынка от роста мировых цен, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкие к кабмину источники.
Нововведение
Вторая подразумевает применение этих оценок для предупреждения разогрева внутренних цен по определённому механизму. Как только прогнозная стоимость определённого товара будет повышаться, в силу будут вступать механизмы реагирования: пошлины, демпфер, ограничение экспорта и другие.
Как уточняется, реагирование на риски с помощью рыночных механизмов должно помочь избежать административных мер по стабилизации цен для бизнеса и повысить предсказуемость для предпринимательства.
Ранее гендиректор «Федерального центра компетенций» (ФКЦ) Николай Соломон «Российской газете» заявил, что привычка делать запасы на 40–50% больше необходимого частенько становится драйвером роста цен.