Власти защитят россиян от роста мировых цен

Правительство разрабатывает систему защиты внутреннего рынка от роста мировых цен, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкие к кабмину источники.

Нововведение затронет некоторые группы товаров: продукты питания, чёрные и цветные металлы, удобрения. Система защиты будет иметь две части. С помощью первой эксперты будут прогнозировать стоимость товаров на мировых рынках, их критерии, доступность и влияние на внутренний рынок на ближайшие два месяца.

Вторая подразумевает применение этих оценок для предупреждения разогрева внутренних цен по определённому механизму. Как только прогнозная стоимость определённого товара будет повышаться, в силу будут вступать механизмы реагирования: пошлины, демпфер, ограничение экспорта и другие.

Как уточняется, реагирование на риски с помощью рыночных механизмов должно помочь избежать административных мер по стабилизации цен для бизнеса и повысить предсказуемость для предпринимательства.

Ранее гендиректор «Федерального центра компетенций» (ФКЦ) Николай Соломон «Российской газете» заявил, что привычка делать запасы на 40–50% больше необходимого частенько становится драйвером роста цен.