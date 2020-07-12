Правительство выделит Росморречфлоту 320 млн рублей из резервного фонда

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Правительство России намерено выделить 320 миллионов рублей на поддержку круизных судоходных компаний. Деньги будут выделены из резервного фонда.

По распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина 320 миллионов рублей будет направлено на субсидии судоходным компаниям, которые занимаются морскими и речными круизами. Эти деньги они смогут потратить на выплаты по договорам лизинга, — цитирует текст документа «Невские Новости».

Данные субсидии будут полагаться широкому кругу компаний. Заявки на получение денежных средств можно будет направить до 15 августа. Компании получат выплаты единовременно с 11 марта по 31 декабря. Однако деньги перечислят лишь тем организациям, которые не проводили масштабных сокращений сотрудников.

Ранее NEWS.ru писал, что правительством России выделено около 7,5 млрд рублей на выплаты медработникам, работающим с больными коронавирусом в июле 2020 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.