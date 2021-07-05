Правительство выделит почти 2 млрд рублей на борьбу с загрязнением воздуха

Правительство России выделит регионам более 1,8 млрд рублей на борьбу с загрязнением окружающей среды. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

В рамках федерального проекта «Чистый воздух» регионы смогут получить субсидии на строительство и ремонт трамвайных и троллейбусных линий, а также на реконструкцию теплотрасс и газопроводов для подключения к ним домов и предприятий.

Как уточняется в пояснительной записке к документу, теперь в регионах мероприятия по снижению вредных выбросов будут финансироваться за счёт федеральных средств. Ранее такая поддержка оказывалась на условиях софинансирования.

Как рассказали в Минприроды, в регионах России выявлено свыше 1,9 тысячи опасных для экологии объектов. Лидерами по их количеству являются Ставропольский и Красноярский края.