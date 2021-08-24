Правительство выделит ещё 21,5 млрд рублей на детей от 3 до 7 лет

Правительство намерено выделить более 21,5 млрд рублей дополнительно на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Распоряжение о распределении этих средств подписал глава кабинета министров Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Правительство продолжает оказывать поддержку малообеспеченным семьям. Свыше 21,5 млрд руб. будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Распоряжение о распределении этих средств подписал Михаил Мишустин, — говорится на сайте правительства.

Ранее Мишустин напомнил , что в 2021 году на эту меру поддержки уже было направлено 254 млрд рублей. Ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет введены указом президента в 2020 году. Их получают семьи с низкими доходами, размер выплат может достигать от 50% до 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка. Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.

В ходе прямой линии в конце июня президент РФ Владимир Путин заявил, что семьи с детьми в возрасте шести лет получат единовременные выплаты, даже если малыши не пойдут в школу в этом году. Родителям школьников он порекомендовал использовать выплату на подготовку детей к новому учебному году.