Правительство выделит 4,7 млрд рублей на поддержку мукомолов и хлебопёков

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на частичную компенсацию производителям муки, хлеба и хлебобулочных изделий затрат на закупку зерна и реализацию готовой продукции.

По данным пресс-службы кабмина, на эти цели планируется выделить 4,7 млрд рублей, из которых 2,9 млрд рублей пойдёт на покупку продовольственной пшеницы, а 1,8 млрд рублей — на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям.

Средства поступят в региональные бюджеты и позволят сохранить на приемлемом уровне цены на хлеб и хлебобулочные изделия, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что утверждённое председателем правительства решение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, который был подготовлен по поручению главы государства.

Ранее NEWS.ru писал, что целый ряд продуктов подорожает после указания Владимира Путина заморозить цены на базовые продовольственные товары. Это хлеб, макароны, овощи, фрукты. Такое мнение высказали эксперты. Так, экономист и предприниматель Антон Любич считает, что указ о заморозке цен приведёт к тому, что возникнет дефицит дешёвых продуктов, поскольку власти установят цены на товары ниже уровня экономкласса.