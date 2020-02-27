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Руководитель аналитического управления Федеральной налоговой службы России Валерий Засько заявил, что повышение налогов для богатых не решит проблемы социальной справедливости. По его словам, бюджет от такой меры будет получать «копейки».

Дополнительный доход составит не больше десятков миллиардов рублей, передаёт РБК. Такую меру можно было бы ввести в качестве пиар-хода, но в реальности это не сработает, уверен он. При этом освобождение...