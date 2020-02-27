https://static.news.ru/photo/17e316b0-598f-11ea-b21a-fa163e074e61_660.jpgФото: EMERCOM of Russia/Global Look Press
Правительство России выделит более 2,5 млрд рублей Амурской и Еврейской автономной областям, а также Хабаровскому краю на реализацию мер по поддержке людей, чьё жильё пострадало от паводка летом 2019 года.
Выделить в 2020 году Минстрою РФ бюджетные ассигнования из резервного фонда правительства Российской Федерации в размере до 2 млрд 536 млн 108,5 тыс. рублей, — говорится в подписанном премьером Михаилом Мишустиным распоряжении, на которое ссылается «Интерфакс».
Хабаровский край получит более 1,3 млрд рублей, Еврейская автономная область — 860,6 млн рублей, Амурская область — 347,3 млн рублей.
Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что жители подтопленных населённых пунктов в Дальневосточном федеральном округе зачастую сталкиваются с худшими чертами бюрократии. Глава государства поручил губернаторам лично приехать в пострадавшие от паводков районы и «своими глазами посмотреть, что там происходит».