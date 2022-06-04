Правительство выделит 17 млрд рублей на спасение трёх авиакомпаний

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Российское правительство заявило о готовности выкупить акции трёх крупнейших авиакомпаний. На это будет потрачено 17 млрд рублей, пишут «Известия».

На S7 Airlines предназначается 13,7 млрд рублей, «Уральские авиалинии» — 3 млрд рублей, «Аврору» — 366 млн рублей. Соответствующее распоряжение будет опубликовано в ближайшее время. Это не первое крупное вливание в частные отраслевые компании. По данным газеты, на Газпромбанк кабмин планирует потратить до 50 млрд рублей, также средства будут выделены на «Аэрофлот», РЖД, ДОМ.РФ.

Средства будут изысканы из Фонда национального благосостояния. Авиаотрасль страны является самой уязвимой сферой.

Среди отрицательных факторов — полное закрытие авиасообщения с ЕС, США и Великобританией, приостановка полётов в ряд городов на юге России, запрет поставки в Россию воздушных судов и запчастей к ним, одностороннее досрочное прекращение договоров лизинга с российскими авиаперевозчиками по инициативе лизингодателей, — пояснила газете руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Эксперт добавила, что грузооборот транспортной авиации, по данным Росстата, упал почти на 85% в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пассажирские авиаперевозки снизились на 20,8%.

Докапитализация компаний необходима для продолжения бесперебойной деятельности авиаотрасли. На 1 мая средства ФНБ составляли порядка 11 трлн рублей, из них ликвидные — 7,876 трлн рублей. В этом году ФНБ больше не получает сверхдоходов от экспорта углеводородов, средств поступает значительно меньше, чем тратится.

Ранее сообщалось, что в связи с ограничениями полётов в международных аэропортах 11 городов юго-запада РФ и из-за ограничения авиарейсов из других стран на фоне санкций тысячи работников наземных служб, а также авиадиспетчеры находятся в режиме вынужденного простоя, получая неполную зарплату.