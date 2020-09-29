Правительство РФ вновь ограничило госкомпании по уровню валютных активов

https://static.news.ru/photo/3e73904c-02f0-11eb-9f03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российским госкорпорациям запретили иметь валютные активы размером выше, чем в октябре 2018 года. Последний раз такая ситуация была в 2014 году.

Выводы об ограничении валютных активов можно сделать из данных госкомпаний, размещённых на сервере раскрытия информации. В сообщениях АЛРОСА и «Роснефти» о заседаниях советов директоров компаний упоминается директива правительства от 1 сентября под номером № 8036п-П13.

АЛРОСА при этом уточняет, что в соответствии с директивой руководство должно обеспечить «приведение размера чистых валютных активов АК "АЛРОСА" (ПАО) к уровню не выше, чем по состоянию на 01 октября 2018 года». Это же требование распространяется и на дочерние компании.

В сообщении «Газпрома» директива не упоминается, однако в повестке заседания, прошедшего 29 сентября, указан пункт «об уровне чистых валютных активов».

Схожая директива была принята правительством Дмитрия Медведева в декабре 2014 года на фоне обвала курса рубля из-за снижения цен на нефть и санкций в отношении России.

Как отмечает «Интерфакс», который первым обратил внимание на эти данные с сервера раскрытия информации, новая правительственная директива появилась в относительно спокойный для рубля период — 1 сентября. Пережив падение после обвала нефтяных рынков и разгар первой волны пандемии, рубль за август заметно укрепился. Он начал резко падать лишь на следующий день, 2 сентября, после заявлений правительства Германии об отравлении Алексея Навального нервно-паралитическим ядом из группы «Новичок».

При этом в последнее время тема поведения госкомпаний-экспортёров на валютном рынке как значимый фактор колебаний рубля в публичном пространстве не поднималась. Однако на прошлой неделе стало известно о масштабном оттоке средств с валютных счетов граждан. В августе россияне сняли в общей сложности $866,1 млн, а внесли, активно продолжая переводить сбережения в валюту, только $567,8 млн. Таким образом, отток из крупнейших банков составил $237,5 млн.

Накануне в ходе торгов на Московской Бирже курс евро впервые с января 2016 года превысил отметку в 93 рубля, а доллар поднялся до отметки 80, писал NEWS.ru.