Правительство увеличит расходы на обслуживание госдолга на 300 млрд рублей

Правительство увеличит расходы на обслуживание внутреннего госдолга на 300 млрд рублей в 2022–2024 годах. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, пишет РБК.

За три года на обслуживание внутреннего госдолга будет направлено 5 трлн рублей. В 2022 году на это будет потрачено 1,4 трлн рублей, в 2023-м — 1,69 трлн рублей, в 2024-м — 1,84 трлн рублей. При этом, отмечается в документе, объём расходов по отношению к ВВП не изменится и составит 1,1% в 2022 году и 1,2% в последующие.

Минфин ожидает, что расходы на обслуживание внутреннего госдолга в 2022 году вырастут на 35,9 млрд рублей, что составит увеличение на 2,6% относительно плановых, в 2023-м — на 80,1 млрд рублей, или на 5%, в 2024 году — на 145,9 млрд рублей, или на 8,6%. Увеличение расходов связано с планируемым ростом долга.

По итогам первого полугодия госдолг России составил 20,4 трлн рублей. Каждый новый процент долга по отношению к ВВП требует больше затрат на его обслуживание.

Ранее сообщалось, что внутренний долг России увеличился на 1,435 трлн рублей, или на 9,7%, до 16,187 трлн рублей за первое полугодие 2021 года. В общем объёме российского госдолга его доля увеличилась до 79,3% с 77,9%.