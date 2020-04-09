Правительство увеличило размеры кредитов для предоставления «каникул»

Председатель правительства Михаил Мишустин рассказал о новых мерах поддержки из-за пандемии коронавируса. Он утвердил повышение размера кредитов, по которым могут предоставить «каникулы».
Власти усилили помощь людям, взявшим ипотечный кредит,
Чтобы помочь им (людям, — NEWS.ru) в текущей ситуации, мы повышаем уровень займа, в пределах которого заёмщик сможет приостановить временно выполнение своих обязательств перед банком по ипотечному кредиту, — сказал он.
Подписанное постановление учитывает особенности разных сегментов рынка недвижимости. Так, для Москвы предел составит 4,5 млн рублей, для Подмосковья, Санкт-Петербурга и ДФО — 3 млн рублей, для остальных регионов — 2 млн рублей.
Ранее, как писал NEWS.ru, замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял, что правительство готово пересмотреть условия предоставления кредитных каникул для россиян, которые оформили займы по ипотеке.
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