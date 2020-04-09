Экономика

Правительство увеличило размеры кредитов для предоставления «каникул»

15:15, 10 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Председатель правительства Михаил Мишустин рассказал о новых мерах поддержки из-за пандемии коронавируса. Он утвердил повышение размера кредитов, по которым могут предоставить «каникулы».

Власти усилили помощь людям, взявшим ипотечный кредит, передаёт ТАСС. Премьер отметил, что покупка недвижимости — дорогая и долгосрочная инвестиция и краткосрочные проблемы не должны мешать планам россиян.

Чтобы помочь им (людям, — NEWS.ru) в текущей ситуации, мы повышаем уровень займа, в пределах которого заёмщик сможет приостановить временно выполнение своих обязательств перед банком по ипотечному кредиту, — сказал он.

Подписанное постановление учитывает особенности разных сегментов рынка недвижимости. Так, для Москвы предел составит 4,5 млн рублей, для Подмосковья, Санкт-Петербурга и ДФО — 3 млн рублей, для остальных регионов — 2 млн рублей.

Ранее, как писал NEWS.ru, замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял, что правительство готово пересмотреть условия предоставления кредитных каникул для россиян, которые оформили займы по ипотеке.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях