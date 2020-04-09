Правительство увеличило размеры кредитов для предоставления «каникул»

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Соглашение между РФ и Польшей по транзиту газа в страны Западной Европы истекает в середине мая 2020 года. Варшава хочет отказаться от долгосрочных обязательств с «Газпромом» и предоставить компании бронировать мощности магистрали «Ямал-Европа» на аукционах, что менее привлекательно для Москвы.

Ситуация напоминает российско-украинский конфликт, долгое время пугавший Европу перебоями в поставках голубого топлива, пишет ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов. Польша, как и Киев, заявила об отказе от углеводорода из...