Правительство утвердит годовую рассрочку по налогам

https://static.news.ru/photo/57b5fa1e-7d57-11ea-9020-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian Government/Global Look Press

Кабмин утвердит решение о годовой рассрочке для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса малых и средних компаний по налогам, уплата которых была ранее отложена на шесть месяцев. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мы примем сегодня ещё одно решение, соответствующий проект постановления готов: мы перенесём для малых и средних предприятий из наиболее пострадавших отраслей сроки уплаты налогов и сборов, обязательства по которым появятся в течение ближайших шести месяцев, — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он пояснил, что таким предприятиям «не нужно будет всё гасить за один день, сразу, как закончится полугодовая отсрочка, можно будет платить равными долями в течение года после её завершения, то есть в некоторых случаях практически до конца 2021 года».

С 28 марта в стране заработал режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек. Россиян просят не выходить из дома как минимум до конца апреля.

По оценке бизнес-омбудсмена Бориса Титова, от введения ограничений пострадали около 90% работающих в России предпринимателей. «Большая четвёрка» бизнес-объединений направила премьер-министру письмо с просьбой предусмотреть субсидию на оплату двух третей от среднемесячного заработка сотрудников компаний, которые были вынуждены приостановить работу.

Ранее Федеральная налоговая служба РФ приостановила практически все проверки в стране. Об этом заявил глава ведомства Даниил Егоров на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина по экономическим вопросам. По словам Егорова, на сегодняшний день налоговой службой «приостановлены все меры взыскания среднего и малого бизнеса», что распространяется на 76% всего бизнеса. Кроме того, приостановлены меры по ряду отраслей, пострадавших от коронавируса: туризм, авиаперевозки, физкультура и спорт, искусство, гостиничный бизнес, образование, общепит, выставки и бытовые услуги, писал NEWS.ru.