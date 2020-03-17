В России с 1 апреля 2020 года вырастут социальные пенсии. Правительство уже утвердило индексацию в размере 6,1%.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Получатели социальных пенсий являются самой малочисленной группой пенсионеров. На эти выплаты могут рассчитывать россияне, которые по каким-либо причинам не смогли заработать трудовой стаж, необходимый для страховой пенсии.
Как ранее писал NEWS.ru, родителям детей-инвалидов необходимо разрешить работать официально, сохраняя при этом за собой все льготы и пособия. С таком предложением выступила Партия Роста.
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