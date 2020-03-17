https://static.news.ru/photo/1fe4e7dc-6856-11ea-88b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России с 1 апреля 2020 года вырастут социальные пенсии. Правительство уже утвердило индексацию в размере 6,1%.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Получатели социальных пенсий являются самой малочисленной группой пенсионеров. На эти выплаты могут рассчитывать россияне, которые по каким-либо причинам не смогли заработать трудовой стаж, необходимый для страховой пенсии.

Как ранее писал NEWS.ru, родителям детей-инвалидов необходимо разрешить работать официально, сохраняя при этом за собой все льготы и пособия. С таком предложением выступила Партия Роста.