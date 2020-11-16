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Правительство утвердило обновлённую программу «Развитие энергетики»

17:49, 16 ноября 2020 19
Фото: Газпром газомоторное топливо/facebook.com

Российское правительство утвердило обновлённую государственную программу «Развитие энергетики», которая должна действовать до 2024 года.

Постановление о внесении соответствующих изменений подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, кабмин поручил Минэнерго разместить госпрограмму с утверждёнными правками.

Изменения касаются в основном стимулирования развития рынка газомоторного топлива — компримированного природного газа (КПГ). Также в постановлении прописаны параметры господдержки переоборудования автомобильной техники для использования КПГ в качестве топлива.

Ранее NEWS.ru писал, что Мишустин подписал распоряжение об установлении допустимой доли иностранных специалистов в 2021 году для некоторых видов экономической деятельности.

Кроме того, Мишустин в ходе заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19 дал поручение министру здравоохранения Михаилу Мурашко поставить на личный контроль наличие коек в регионах, а также проработать вопрос обеспечения лекарственными препаратами.

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