Правительство утвердило обновлённую программу «Развитие энергетики»

Фото: Газпром газомоторное топливо/facebook.com

Российская компания «Аэрофлот» возобновит перелёты в Ниццу (Франция) с 20 ноября 2020 года, передают представители перевозчика. Рейсы SU2360 / SU2361 Москва — Ницца — Москва начнут курсировать раз в неделю по пятницам.

В ходе восстановления авиаперелётов частота рейсов может измениться, говорится на официальном сайте перевозчика. Въезд во Францию разрешается лишь некоторым категориям пассажиров: гражданам Пятой республики, владельцам вида на жительство, ряду других...