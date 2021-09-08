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Правительство России утвердило национальный план развития конкуренции до 2025 года. Руководители профильных органов должны будут заняться реализацией и отчитываться перед ФАС каждый квартал. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В свою очередь ФАС будет предоставлять информацию о ходе работы правительству.

Конкурентная политика ведётся, чтобы повысить эффективность российской экономики и создать условия для обеспечения граждан товарами и услугами.

В основе плана лежит указ президента России Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Их пять: сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация.

Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства России предложило повысить налог за пользование водными биоресурсами.