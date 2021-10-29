Правительство утвердило меры поддержки бизнеса в пандемию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении помощи малому и среднему бизнесу. Выплаты начнутся 15 ноября и продлятся до конца 2021 года, сообщается на сайте правительства РФ.

Решение принято в рамках указа президента. Речь идёт о единовременных выплатах из расчёта один МРОТ (12 792 рубля) на одного сотрудника на поддержку бизнеса из наиболее пострадавших отраслей в период режима выходных дней, — говорится в сообщении.

Для получения гранта предпринимателю нужно будет подать заявку в ФНС в личном кабинете налогоплательщика на сайте службы. Приниматься они будут с 1 ноября.

Отмечается, что выплата грантов позволит поддержать около трёх млн работников. Общий объём финансовой помощи составит 38,5 млрд рублей.

Поддержка будет оказана более 20 отраслям. Среди них — физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование, зоопарки, кинотеатры, развлекательные учреждения, музеи, стоматологические кабинеты, парикмахерские и салоны красоты.

Ранее правительство России, профсоюзы и работодатели поддержали предложение о предоставлении двух оплачиваемых выходных дней гражданам, привившимся от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.