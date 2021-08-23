Правительство утвердило концепцию развития электромобилей в России

Правительство России приняло концепцию, направленную на развитие в стране электромобилей и рассчитанную на ближайшие 10 лет. Об этом на оперативном совещании заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам Мишустина, документ касается практически всех категорий автомобилей от легковых машин и автобусов до тягачей. Ключевыми задачами в этой сфере должны стать стимулирование спроса на электромобили через льготное кредитование, разработка комплексных городских программ и инфраструктуры зарядных станций. Всё это приобретает особую значимость в условиях планируемого отказа некоторых государств от транспорта с двигателями внутреннего сгорания.

Очевидно, что за электромобилями или машинами, которые работают на более экологичных силовых агрегатах, будущее. И нам нужно также активно развивать это направление, тем более что целый ряд компетенций в стране уже есть, — отметил премьер-министр.

Реализация концепции позволит России сформировать собственную индустрию по выпуску электромобилей, привлечь частные инвестиции и создать около 40 тыс. высокопроизводительных рабочих мест: предполагается, что первые водородные заправки появятся в России в 2025 году. Кроме того, развитие электротранспорта позитивно скажется на автопроме и смежных отраслях, а также будет содействовать формированию современной и комфортной городской среды.

Ранее сообщалось, что к 2030 году в России должна увеличиться доля электромобилей, которая составит не менее 10% от общего числа машин. При этом к началу 2024 года в стране будет выпущено порядка 25 тысяч подобных отечественных автомобилей и построено девять тысяч зарядных станций. Общее число станций для подзарядки электрокаров к 2030 году должно достичь 72 тысяч, а количество водородных заправок — тысячи единиц. Также планируется создать испытательную базу для проведения работ по проектированию автомобилей с низким углеродным следом и выпускать российские водородные топливные элементы. Общая стоимость этих инициатив обойдётся стране в 121,1 млрд рублей.