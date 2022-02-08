Правительство утвердило концепцию по регулированию криптовалюты

Правительство утвердило концепцию законодательного регулирования оборота криптовалют в стране, говорится в сообщении на сайте кабмина. Власти поддержали идеи Минфина. Криптовалюты не будут запрещать, но пользователям придётся пройти идентификацию и открыть кошелёк в банке. Заниматься продажей и обменом криптовалюты смогут только лицензированные площадки.

Реализация концепции обеспечит создание необходимой нормативной правовой базы, позволит вывести из тени индустрию цифровых валют и создать возможность осуществления легальной предпринимательской деятельности, — говорится в сообщении.

Кроме того, лицензированные криптовалютные площадки обяжут иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала. Криптоинвесторов разделят на квалифицированных и неквалифицированных.

Ранее Центробанк предложил запретить любые операции с криптовалютой и её майнинг на территории России. По мнению регулятора, распространение криптовалют угрожает благосостоянию граждан и финансовой стабильности, а также способствует расширению нелегальной деятельности. В ответ на критику этого проекта представители ЦБ отметили, что намерены заранее купировать риски от распространения криптовалют, а само приобретение криптовалюты расценивают как вывод капитала из экономики.

В свою очередь Минфин не поддержал запрет криптовалют и предложил меры по регулированию этого рынка.