Правительство установило квоты для госзакупок более чем 250 видов товаров

https://static.news.ru/photo/b5e002c2-387a-11eb-86e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский кабмин ввёл квоты на государственные закупки для более чем 250 видов российских товаров с 2021 года. Об этом сообщается в постановлении правительства, которое премьер-министр Михаил Мишустин подписал 3 декабря.

В частности квоты на госзакупки ноутбуков и планшетов, произведённых в России составляют в 50% в 2021 году, 60% — в 2022 году и 70% с 2023 года.

В список попали и ткани и текстиль, радиоэлектроника, оружие и инструменты, средства связи, медицинская техника, мебель, вагоны и транспортные средства. Квоты на аппараты ИВЛ, нужды обороны и товары для государственных и муниципальных нужд установлены в размере 50% на 2021 год, 60% на 2022 год и 70% с 2023 года. На легковые автомобили — 50% в 2021 году, 55% в 2022 году и 60% в 2023 году, бытовую электронную технику — 50%, 75% и 90% соответственно.

Ранее на портале государственных закупок появилась информация о запросе цен, согласно которому Госдума РФ намерена до конца 2020 года закупить позолоченную сувенирную продукцию, среди которой икорницы, наборы посуды, пиалы, кубки. При этом тендер не объявлялся, информация была размещена в разделе «Планирование». Позднее нижняя палата парламента прокомментировала эти сведения. В пресс-службе ГД заявили, что коммерческие предложения по запросу стоимости предлагают цены в диапазоне от 130 до 170 тыс. рублей. При этом процедура организации тендера не влечёт за собой никаких обязательств и говорить о проведении закупки нельзя.

Как сообщал NEWS.ru, в итоге Госдума передумала закупать сувенирную продукцию в виде позолоченных икорниц и пиал, выполненных в технике «златоустовская гравюра». Соответствующий запрос на цены был отменён на портале госзакупок.