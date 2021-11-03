Правительство упростит процедуру получения ИНН

Поправки в Налоговый кодекс, которые позволят подавать заявления о постановке на учёт в налоговом органе через электронный портал госуслуг примет правительство России, об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Теперь на едином портале государственных и муниципальных услуг любой гражданин сможет не только подать заявление о постановке на учёт в налоговом органе, но и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН. Сегодня примем соответствующие поправки в Налоговый кодекс, — заявил он на заседании правительства.

Он добавил, что это решение будет удобно для иноcтранцев, которые приезжают на работу в Россию, поскольку можно будет зарaнее начать оформление документов.

Ранее Мишустин заявил о готовности поддержать законопроект об отмене обязательного технического осмотра (ТО) автомобилей. Глава кабмина отметил: автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью, поэтому правильнее дать им возможность лично контролировать состояние своей машины.