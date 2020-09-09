Правительство упростило вывод зарубежных лекарств на рынок РФ

https://static.news.ru/photo/10759800-f271-11ea-96d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении вывода зарубежных медикаментов на российский рынок.

По данным пресс-службы правительства, теперь иностранные производители смогут более оперативно взаимодействовать с российскими учреждениями, которые контролируют соблюдение необходимых производственных практик. Проверки в этой области осуществляет Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик. Его специалисты проверяют зарубежные производства и составляют отчёты, на основании которых выносят заключения о соответствии для регистрации лекарств.

Ранее иностранные производители лекарств могли подтвердить, что устранили обнаруженные госконтролёрами недочёты, только во время следующей проверки, — говорится в сообщении.

Благодаря поправкам фирмы смогут предоставить план корректирующих действий ещё до того, как будет сформирован инспекционный отчёт. Это позволит упростить вывод зарубежных медикаментов на рынок РФ и привести российское законодательство в соответствие с правилами проведения фармацевтических инспекций, которые утверждены Советом ЕЭК.

Как писал NEWS.ru, ранее «Единая Россия» предложила ограничить влияние крупных аптечных сетей на российский рынок фармацевтики. Сделать это планируется с помощью установления «потолка» присутствия крупных компаний в городах и сёлах в пределах 20% от общего числа.