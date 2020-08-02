Правительство упростило порядок получения субсидий на оплату ЖКХ

https://static.news.ru/photo/fd00ca28-d4a3-11ea-a781-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиян освободили с 2021 года от необходимости получать справки об отсутствии задолженности для получения субсидии на оплату ЖКХ. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин.

С 1 января 2021 года гражданам будет проще получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Постановление об этом подписал председатель правительства. Для получения субсидии не придётся предоставлять квитанции и чеки об оплате жилищно-коммунальных услуг, справки об отсутствии задолженности, — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Органы государственной власти будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Право на получение субсидии имеют россияне, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определённой доли дохода. Каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно. Например, в Москве можно получить субсидию, если расходы на коммунальные услуги превышают 10% совокупного дохода семьи, в Санкт-Петербурге — 14%.

Ранее NEWS.ru писал, что Минтруд и Минстрой прорабатывают механизм снижения федерального стандарта максимально допустимой доли расходов россиян на оплату «коммуналки». С нынешних 22% в совокупном семейном доходе она может уменьшиться до 15%. При этом в правительстве планируют охватить этой нормой всю Россию.