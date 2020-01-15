https://static.news.ru/photo/c862d3e6-3797-11ea-a1b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: NPC Ukrenergo/Facebook

Кабмин Украины составил список стратегических предприятий, не подлежащих полной приватизации. Об этом сообщил глава правительства Алексей Гончарук.

Перечень состоит из двух частей. Одна из них включает в себя компании, которые находятся в полной собственности государства. В их числе «Укрэнерго», «Энергоатом», предприятия военной, химической и других отраслей.

Другая содержит компании, где доля государства составляет 50% плюс одна акция. К таковым относятся «Нафтогаз», «Укрнафта», «Укрпочта» и ряд других. Власти допускают их частичную приватизацию при условии, что государство сохранит за собой большинство их акций.

По словам Гончарука, законопроект, содержащий список предприятий, передан на рассмотрение в Верховную раду, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что украинские власти собираются выставить на продажу более 20 крупных предприятий, а также свои доли в нескольких сотнях малых компаний.