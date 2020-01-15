Кабмин Украины составил список стратегических предприятий, не подлежащих полной приватизации. Об этом сообщил глава правительства Алексей Гончарук.
Перечень состоит из двух частей. Одна из них включает в себя компании, которые находятся в полной собственности государства. В их числе «Укрэнерго», «Энергоатом», предприятия военной, химической и других отраслей.
Другая содержит компании, где доля государства составляет 50% плюс одна акция. К таковым относятся «Нафтогаз», «Укрнафта», «Укрпочта» и ряд других. Власти допускают их частичную приватизацию при условии, что государство сохранит за собой большинство их акций.
По словам Гончарука, законопроект, содержащий список предприятий, передан на рассмотрение в Верховную раду,
Ранее NEWS.ru писал, что украинские власти собираются выставить на продажу более 20 крупных предприятий, а также свои доли в нескольких сотнях малых компаний.
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