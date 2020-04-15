Правительство Украины внесло поправки в решение о пошлине на уголь из РФ

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выделить 23 млрд рублей на поддержку авиакомпаний. Об этом он сообщил на заседании с членами правительства.

Мы знаем, с серьёзными трудностями сталкивается сейчас сектор авиаперевозок. В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 млрд рублей, — цитирует Путина ТАСС. По...