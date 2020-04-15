Правительство Украины внесло поправки в решение о пошлине на уголь из РФ

На некоторые виды угля, поставляемые из России на Украину, будет введена специальная пошлина в размере 65%. Соответствующие поправки внёс украинский кабмин.
Предлагается внести изменения в перечень видов угля, уточнения, относительно которых взыскивается специальная пошлина в размере 65%, — заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль подчернкул, что указанные правки будут действовать с 1 мая,
Как ранее писал NEWS.ru, госкомпания «Укрзализныця» (железная дорога) отменила итоги торгов на закупку 2,9 тысячи тонн российского угля для своего филиала «Пивденно-Захидна зализныця» («Юго-Западная железная дорога») на 2020 год.
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