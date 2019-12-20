Украина опубликовала протокол встречи представителей Евросоюза, Украины и России по газу. Документ
Согласно договорённостям сторон, российская и украинская компании могут продлить транзит газа на 2025 — 2034 годы. Кроме того, Киев обязуется снять аресты со всех активов и денежных средств «Газпрома». Также документ предусматривает отказ «Нафтогаза» от возможных будущих исков по контрактам от 2009 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва и Киев подписали протокол о транзите газа через территорию Украины. Предположительно, выплата «Газпромом» около $3 млрд стала частью соглашения с Украиной.
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