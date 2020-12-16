Правительство согласовало правила поддержки производителей хлеба

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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила компенсаций для производителей хлебопекарной продукции на расходы, которые связаны с её производством.

В пресс-службе правительства уточнили, что для небольших предприятий, выпекающих около 15 тонн хлеба в сутки, объём поддержки составит около 1 млн рублей за месяц работы, для крупных (от 60 тонн продукции в сутки) — свыше 3,6 млн рублей.

Средства будут доводиться до получателей на основании соглашений между Минсельхозом и региональными властями, — говорится в сообщении.

Размер компенсаций составит две тысячи рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий со соком хранения до пяти суток. Производители, которые получили выплаты, должны зафиксировать цены на свою продукцию.

Решение было принято в соответствии с комплексом мер по снижению цен на продовольствие, разработанным кабмином по поручению президента.

Как писал NEWS.ru, целый ряд продуктов подорожает после указания Владимира Путина заморозить цены на базовые продовольственные товары. Это хлеб, макароны, овощи, фрукты. Такое мнение высказали председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов и экономист и предприниматель Антон Любич.