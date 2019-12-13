https://static.news.ru/photo/c3f5bf72-1d56-11ea-b35b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Вице-премьер РФ Алексей Гордеев дал Минсельхозу указание внести корректировки в существующую модель страхования аграрного комплекса с господдержкой.

На сегодняшний день, по данным ведомства, застраховано всего 5% посевных площадей или 3,8 млн га земель. Новая модель должна вовлечь в систему страхования максимально широкий круг аграриев, при этом стоимость полиса должна быть минимальной, пишет «Коммерсант».

Также нужно предусмотреть меры реагирования и поддержки в случае возникновения тотальной неустойчивости, как это было в ряде регионов с приходом засухи или наводнения. Здесь должны срабатывать перестраховочные институты, — подчеркнул Гордеев.

По словам президента Национального союза агростраховщиков Корнея Биждова, текущими показателями недовольны как власти, так и сами сельхозпроизводители. Основная проблема — бюджетные выплаты по рискам ЧС: при ущербе в 13 млрд рублей, правительство погасило только четыре млрд. Инсайдеры в АПК рассказали, что новую модель планируется ввести к сентябрю 2020 года, то есть, к озимой кампании. Она должна охватить 50% посадочных земель. Отмечается, что для страховщиков эта инициатива несколько рискованная.

Рынку может не хватить ёмкости, и остро встанет вопрос перестрахования. Надеемся, что РНПК (перестраховочная «дочка» ЦБ) подключится к активному размещению таких рисков, — сказал Биджов.

Также он отметил, что страховщикам может не хватить ресурсов — за время действия механизма единой субсидии некоторые компании бросили это направление и распустили профильных специалистов.

Как сообщал NEWS.ru ранее, директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов заявил, что в некоторых регионах России фальсифицируют данные о размерах понесённого ущерба в результате природных катастроф и чрезвычайных ситуаций.