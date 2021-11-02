Правительство с 1 января засекретит закупки Росгвардии и ФСО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому с 2022 года Росгвардия и Федеральная служба охраны (ФСО), а также подведомственные им учреждения будут проводить закупки на закрытых тендерах. Полностью закрытыми станут и все закупки Минобороны, Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Службы внешней разведки (СВР), соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.

Распоряжением Мишустина устанавливается , что ведомства с 1 января 2022 года должны будут при закупках товаров, работ или услуг применять «закрытые конкурентные способы определения» поставщиков, подрядчиков или исполнителей.

Ранее стало известно, что ежегодно МВД, Росгвардия, Минобороны, ФСИН и МЧС тратят миллиарды рублей из бюджета на обязательное государственное страхование своих сотрудников в случае их гибели, увечий или получения инвалидности. Некоторые ведомства при этом отказываются вести дела со страховыми компаниями, предлагающими более скромные суммы.