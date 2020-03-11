Российское правительство планирует закрыть сделку по покупке пакета акций Сбербанка в апреле, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, власти не намерены откладывать завершение сделки «в долгий ящик».
Поэтому, как только будет принято законодательство, мы оперативно завершим эту сделку, — отметил он.
Силуанов добавил, что сделка будет закрыта одномоментно без деления на транши,
Ранее NEWS.ru писал, что Госдума 11 марта приняла во втором чтении законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Центробанка. Документ подготовлен кабинетом министров в связи с грядущим поступлением в собственность государства доли финансового регулятора в капитале Сбербанка.
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