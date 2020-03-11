Антон Силуанов Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство планирует закрыть сделку по покупке пакета акций Сбербанка в апреле, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

По его словам, власти не намерены откладывать завершение сделки «в долгий ящик».

Поэтому, как только будет принято законодательство, мы оперативно завершим эту сделку, — отметил он.

Силуанов добавил, что сделка будет закрыта одномоментно без деления на транши, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдума 11 марта приняла во втором чтении законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Центробанка. Документ подготовлен кабинетом министров в связи с грядущим поступлением в собственность государства доли финансового регулятора в капитале Сбербанка.

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