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Центробанк установил на 12 марта официальный курс американского доллара на уровне 71,472 рубля за единицу. Это на 54,9 копейки меньше предыдущих значений.

Евро подешевел на 83,8 копейки — до 81,0207 рубля, говорится на официальном сайте регулятора. Российский рынок акций 11 марта растёт после падения днём ранее. Динамику формирует повышение котировок большинства бумаг...