Правительство России выделит 439 млн рублей за размещение беженцев Донбасса

Правительство России выделит 439 млн рублей регионам за размещение беженцев Донецкой и Луганской народных республик. Средства направят на возмещение понесенных субъектами расходов на размещение и питание эвакуированных лиц. Больше всего денег поступит в Ростовскую, Воронежскую и Курскую области, передаёт ТАСС.

Так, средства поступят МЧС России. Бюджет будет распределён между регионами следующим образом: из расчёта на временное размещение — до 913 рублей на человека в сутки, на питание — до 415 рублей на человека в сутки.

Ситуация в Луганской и Донецкой республиках обострилась 18 февраля. Тогда главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей в связи с заявленной угрозой боевых действий.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Суверенитет республик был признан всеми постоянными членами Совбеза, кроме главы Администрации президента Антона Вайно и спецпредставителя президента по природоохранной деятельности Сергея Иванова.

В настоящее время Россия продолжает принимать беженцев — задействованы 43 региона. В пунктах временного размещения находятся более 32 тысяч человек, из них 12 тысяч — дети. Беженцам назначены единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Также им оказывают гуманитарную помощь волонтёры.