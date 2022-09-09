Правительство России возобновило запрет на экспорт семян рапса

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Правительство России возобновило запрет на экспорт рапса, он будет действовать до 28 февраля 2023 года. Прежние ограничения экспорта способствовали увеличению загрузки отечественных предприятий, которые производят рапсовое масло. Также благодаря запрету отрасли животноводства были обеспечены необходимыми продуктами, пишет АБН.

Возобновлен временный запрет на экспорт семян рапса. Он будет действовать до 28 февраля 2023 года, — сообщает издание.

Более ранние ограничения на экспорт распространялись на срок с 31 марта по 31 августа текущего года.

Еще одно решение кабмина касается продления срока действия экспортной пошлины на соевые бобы.

Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский ранее заявил, что производители зерна работают в убыток, потому что цены на внутреннем рынке опустились ниже себестоимости из-за избытка продукта. Эксперт утверждает, что пути решения этой ситуации всегда упираются в стоимость зерна для внешнего рынка. По его словам, проблемы с экспортом связаны с высокими пошлинами на вывоз зерна, которые Минсельхоз отказывается отменять.