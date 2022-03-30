Правительство России смягчило требования к маркировке молока и воды. Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства, введение обязательной маркировки молочной продукции для фермерских хозяйств и сельхозкооперативов отложено до 1 декабря 2023 года, чтобы предприниматели могли найти замену импортному оборудованию для маркировки. Продовольственные же магазины до 1 сентября 2022 года не будут передавать в систему мониторинга маркировки информацию о проданной молочной продукции, а до 1 марта 2023 года — информацию о продаже бутилированной воды.

Это решение позволит в текущих условиях снизить риски сбоев при поставках на внутренний рынок такой продукции, снять с бизнеса лишнюю административную нагрузку в столь непростой период, — заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Кроме того, до 1 декабря 2023 года организации общепита, образовательные учреждения, детские сады и больницы, которые закупают молоко или воду для собственных нужд, могут не отправлять информацию об этом в систему мониторинга маркировки.

Ранее участники встречи бизнес-омбудсмена Бориса Титова с московским деловым сообществом предложили установить мораторий на введение обязательной маркировки товаров, если их розничная цена составляет менее 1000 рублей. По их словам, обязательность маркировки таких товаров и услуг, как общепит и товары для творчества, приведёт к росту цен и уходу предпринимателей в тень. Омбудсмен Борис Титов также признал, что система маркировки помогает бороться с контрафактом, но в случае непродуманных решений может оказаться препятствием.

Игроки отрасли неоднократно предупреждали, что маркировка продовольственных товаров, которая станет обязательной с 1 сентября 2022 года, окажется непосильной для общепита. По словам основателя ресторанов «Мясо & Рыба» Сергея Миронова, с введением маркировки поварам придётся сканировать весь товар и принимать его независимо от корректности работы сканеров, и в случае каких-либо ошибок нарушителями станут 95% участников ресторанного рынка. Сами же рестораны будут не заинтересованы покупать товар официально.