Правительство расширило список важнейших профессий для России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение расширить список специальностей, в которых экономика страны нуждается больше всего. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В обновлённый перечень добавлено 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, социальной сферы и сферы обслуживания, — отмечается в сообщении.

В расширенный перечень вошли такие профессии, как учитель дошкольных учреждений, агроном, врач, гостиничный администратор. Правительство будет выплачивать стипендии студентам, которые проходят обучения по специальностям, указанным в постановлении. Сумма финансовой поддержки государства будет варьироваться в зависимости от успеваемости и достижений обучающегося.

Ранее сообщалось, что Мишустин в рамках просветительского марафона «Новое знание» назвал профессии, связанные с выполнением рутинного монотонного труда, которые первыми «вымрут», так как их вытеснит искусственный интеллект (ИИ).