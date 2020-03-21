https://static.news.ru/photo/fd30bc2c-6b64-11ea-b317-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Министерство экономического развития РФ в настоящее время готовит пакет мер для оказания помощи гостиницам и заведениям общественного питания. Об этом 21 марта сообщил глава ведомства Максим Решетников на совещании по экономическим вопросам, проведённом премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

Он отметил, что второй пакет мер готовится с учётом того, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции существенно задевает всё большее количество отраслей. В первую очередь поддержка нужна гостиницам и общепиту.

Как подчеркнул Решетников, в правительстве встречаются с представителями бизнеса и разрабатывают дополнительные меры.

Соответственно, на следующей неделе проведём их обобщение и по вашему поручению предложения во второй пакет мер подготовим, — цитирует министра «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, Банк России готовит дополнительные меры поддержки финансового сектора и ипотечного кредитования в условиях распространения коронавируса. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в случае необходимости Центробанк готов расширить их, причём касаться они будут не только банков, но и микрофинансовых организаций.