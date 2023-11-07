Правительство России может увеличить сборы с «Газпрома» на 70 млрд рублей

Фото: Boris Babanov/Russian Look/Global Look Press

Правительство России намерено внести на рассмотрение в Госдуму поправки о компенсации расходов бюджета на выплаты нефтяникам, сообщает издание «Коммерсант». По его данным, большую часть расходов планируется компенсировать за счет увеличения сборов с компании «Газпром». Предполагается, что это принесет около 70 млрд рублей за год.

Собеседники издания отмечают, что члены кабмина уже одобрили поправки о компенсации расходов бюджета на повышение демпфера. Согласно тексту законопроекта, российским нефтяным компаниям вернут полные выплаты по демпферу, сокращенным вдвое в сентябре 2023 года. Предполагается, что это произойдет за счет повышения налога на добычу полезных ископаемых для компаний, специализирующихся на добыче газового конденсата.

Налог для «Газпрома» и других газовых компаний будет высчитываться по новому коэффициенту. Он не будет применяться к структурам, добывающим менее 35% газа в общем портфеле добычи. В пресс-службе правительства РФ подтвердили, что соответствующие поправки в скором времени будут внесены в Госдуму.

Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что Россия будет добровольно сокращать экспорт нефти и нефтепродуктов до конца 2023 года. По его словам, ежедневно экспорт будет уменьшаться на 300 тысяч баррелей с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков.