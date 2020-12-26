Правительство РФ запретило госзакупки масок из всех стран, кроме ЕАЭС

https://static.news.ru/photo/14418088-476d-11eb-ba45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский кабмин ввёл запрет на государственные закупки медицинских масок из всех иных государств, кроме Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он будет действовать до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Установить, что запреты, установленные пунктами 1 и 2 настоящего постановления в отношении медицинских масок, указанных в пунктах 123 и 126 перечня, действуют до 31 декабря 2021 года, — сказано в документе.

О запрете на госзакупки импортных товаров и закупкам таких товаров для нужд обороны и безопасности говорится в первом и втором пунктах документа. Предложил запретить покупать импортные маски Минпромторг. Проект закона был опубликован в ноябре 2020 года. Тогда в ведомстве указали, что с середины марта объём производства этих защитных средств в России достиг порядка 0,6 млн штук в сутки. После того как были введены дополнительные производственные линии, максимальный объём выпуска вырос до 21 млн в сутки.

В России, по данным Минпромторга, созданы запасы средств индивидуальной защиты на 17 недель. Отечественные предприятия, производящие средства защиты, функционируют штатно за счёт перераспределения и балансов мощностей. И если раньше, по оценкам, запасов хватало на срок до четырёх недель, то теперь их хватает более чем на 17, сообщал NEWS.ru.