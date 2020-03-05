https://static.news.ru/photo/af4c0efc-5ebd-11ea-86d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России выделит почти 20 млрд рублей на оплату работы докторов и среднего медицинского персонала. Один миллиард из них направят на выплаты стимулирующего характера за качественную диагностику онкологических заболеваний. Об этом 5 марта на заседании правительства сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, выделено будет более 18 млрд рублей. Деньги пойдут на увеличение фонда оплаты труда сотрудников медицинских организаций. Меры финансовой поддержки будут приняты также и с целью привлечения новых специалистов.

Кроме того, свыше 1 млрд руб. мы направим на выплаты стимулирующего характера медработникам за качественную диагностику онкозаболеваний, — приводит ТАСС слова Мишустина.

Как ранее передавал NEWS.ru, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал концепцию развития системы налогового мониторинга в России.

Отмечается, что в ходе процедуры налогового мониторинга организации в режиме реального времени добровольно предоставляют налоговикам доступ к данным своего бухгалтерского и налогового учёта, избавляясь от налоговых претензий в будущем.