Правительство выделит 150 млрд рублей на модернизацию ЖКХ в регионах

Фото: АГН «Москва»

Правительство РФ намерено дополнительно выделить 150 млрд рублей на модернизацию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в российских регионах. Работы будут вестись в ускоренном темпе, сообщили в АБН.

Средства на обновление объектов ЖКХ будут выделены из Фонда национального благосостояния. В 2022 году сумма составит 37 млрд рублей, а в 2023 — 113 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства.

Представители ведомства отметили, что долгосрочные займы будут предусмотрены для лиц, которые занимаются обновлением систем тепло- и водоснабжения, а также очистных сооружений. Кроме того, до конца года планируется сократить расходы на содержание коммунальных сетей, уменьшить количество загрязненных стоков, а также улучшить качество предоставляемых услуг.

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов предложил снизить планку расходов россиян на оплату ЖКХ из общих доходов семьи с 22%. По его словам, россиянам становится непросто платить за подобные услуги в тяжелой экономической ситуации. Он пояснил, что долги граждан РФ за жилищно-коммунальные услуги сильно выросли по сравнению с прошлым годом и состоят из старых задолженностей.

Ранее стало известно, что долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за год выросли на рекордные 7,6%. В Росстате отметили, что сумма долга за I квартал 2022 года выросла на 56,6 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Общая сумма задолженности выросла до 804,5 миллиардов рублей.