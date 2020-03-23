Российское правительство предоставило Минпромторгу 7,5 млрд рублей из резервного фонда на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации для лечения и профилактики коронавируса.
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Также Минпромторгу необходимо следить за целевым использованием предоставленных средств и предоставить соответствующий доклад до 1 февраля 2021 года.
Как писал NEWS.ru, ранее в Минздраве РФ сообщили, что аппараты искусственной вентиляции лёгких можно использовать только под контролем врачей. Ведомство выступило с таким заявлением после появления в ряде СМИ информации о частных покупателях аппаратов искусственной вентиляции лёгких для личного использования в домашних условиях.
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