https://static.news.ru/photo/750dc82a-6cd2-11ea-882e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jonas Güttler/dpa/Global Look Press

Российское правительство предоставило Минпромторгу 7,5 млрд рублей из резервного фонда на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации для лечения и профилактики коронавируса.

Согласно распоряжению , опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, в текущем году ведомство должно осуществить закупку не менее 5,7 тысячи единиц аппаратов.

Также Минпромторгу необходимо следить за целевым использованием предоставленных средств и предоставить соответствующий доклад до 1 февраля 2021 года.

Как писал NEWS.ru, ранее в Минздраве РФ сообщили, что аппараты искусственной вентиляции лёгких можно использовать только под контролем врачей. Ведомство выступило с таким заявлением после появления в ряде СМИ информации о частных покупателях аппаратов искусственной вентиляции лёгких для личного использования в домашних условиях.