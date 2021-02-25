Правительство РФ упростит получение кредита по низкой ставке для бизнеса

https://static.news.ru/photo/bdff1f18-7783-11eb-a4a8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство РФ в 2021 году выделит из своего резервного фонда 7,8 млрд рублей на новую программу поддержки предпринимателей.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил об этом на заседании кабмина 25 февраля, его вступительное слово опубликовано на сайте правительства. Премьер напомнил, что президент России Владимир Путин уже одобрил запуск новой льготной кредитной программы на восстановление предпринимательской деятельности. Мишустин пояснил, что включённые в программу меры упростят получение бизнесменами кредита по низкой ставке (3%). При кредитовании предусмотрен льготный период в шесть месяцев, в которые не надо будет платить ни проценты, ни основную сумму долга.

Премьер-министр отметил, что новая программа направлена в первую очередь на сферы бизнеса, которые больше других пострадали от пандемии коронавируса.

Потенциально такой помощью смогут воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей, — заключил Мишустин.

Ранее премьер-министр РФ заявил, что намерен лично посетить каждый проблемный регион страны, передавал NEWS.ru.