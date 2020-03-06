https://static.news.ru/photo/c11ba480-5f2b-11ea-9b49-fa163e074e61_660.jpg Андрей Белоусов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Вице-премьер Андрей Белоусов сообщил о том, что правительство РФ создало комиссию по повышению устойчивости экономики. Об этом сообщает ТАСС.

По словам вице-премьера, комиссия создана, чтобы повысить стабильность развития «финансового сектора и отдельных отраслей экономики». Отмечается, что влияние распространения нового типа коронавируса на экономику будет также рассматриваться комиссией.

Правительственную комиссию возглавил Андрей Белоусов.

Уточняется, что 1 марта 2020 года президент России Владимир Путин затронул тему влияния вспышки коронавируса на мировую экономику.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Петербургский международный экономический форум отменили из-за вспышки коронавируса.