Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал концепцию развития системы налогового мониторинга в России.
Отмечается, что в ходе процедуры налогового мониторинга, организации в режиме реального времени добровольно предоставляют налоговикам доступ к данным своего бухгалтерского и налогового учета, избавляясь от налоговых претензий в будущем.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что Мишустин одобрил отмену налоговой отчётности для малого бизнеса. Он сообщил, что все представители малого бизнеса, которые используют контрольно-кассовую технику, освободятся от любой отчётности.
Добавьте наши новости в избранные источники