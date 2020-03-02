https://static.news.ru/photo/67ef3c22-5cb6-11ea-9ec3-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал концепцию развития системы налогового мониторинга в России.

Отмечается, что в ходе процедуры налогового мониторинга, организации в режиме реального времени добровольно предоставляют налоговикам доступ к данным своего бухгалтерского и налогового учета, избавляясь от налоговых претензий в будущем.

Как сообщает РИА Новости, нововведения предполагают существенное снижение порогов для добровольного участия компаний в данном виде налогового контроля, а также упрощение его процедур. Теперь в системе смогут участвовать компании, которые платят за год налоги на сумму от 100 млн рублей. Ранее порог для вхождения был втрое больше. В правительстве считают, что это увеличит число потенциальных участников налогового мониторинга.

Ранее NEWS.ru писал, что Мишустин одобрил отмену налоговой отчётности для малого бизнеса. Он сообщил, что все представители малого бизнеса, которые используют контрольно-кассовую технику, освободятся от любой отчётности.