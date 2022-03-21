Правительство РФ скорректирует порядок налогообложения нефтяной отрасли

Правительство РФ намерено скорректировать налогообложение нефтяной отрасли, так как российская нефть торгуется с дисконтом, заявил зампредседателя правительства РФ Александр Новак на встрече с фракцией партии «Единая Россия» в Госдуме. По его словам, которые приводит ТАСС, правительство поддерживает законопроект о корректировке демпфера, он будет рассмотрен в апреле.

Проект закона находится в Госдуме, должен был быть рассмотрен в марте, но, насколько я понимаю, он будет рассмотрен в апреле. Я просил бы его поддержать, он позволит нам сохранять цены на уровне инфляции, — сказал Новак.

Ранее член правления Независимого топливного союза Григорий Баженов заявил, что следует убрать демпфер и снизить акциз на топливо, чтобы уменьшить стоимость бензина в России. По его словам, в таком случае удастся и сдерживать инфляцию. Также необходимо снижать акциз, чтобы низкая цена топлива на оптовом рынке сохраняла рентабельность переработки нефти.

Прогнозируя, как изменятся цены на бензин и дизель в России, он ожидает снижения на три-четыре рубля. К этому должно привести то, что экспорт топлива в Европу ограничивается, поставки переориентируются, увеличатся объёмы запаса. Топливо нужно будет сбывать, что и может понизить внутренние цены.