Правительство РФ расширит программу беспроцентного кредитования бизнеса

https://static.news.ru/photo/79aa23fa-5f4a-11ea-ae9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский кабмин расширит действие программы выдачи беспроцентных кредитов на выплату зарплат на средние и крупные предприятия из пострадавших от коронавирусной пандемии областей.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Глава кабмина отметил, что в настоящий момент на такие кредиты могут рассчитывать лишь малые и микропредприятия. Для поддержки и сохранения занятости правительство расширит действие программы на средние и крупные компании.

По словам Мишустина, госкорпорация «ВЭБ.РФ» уже приступила к выдаче гарантов и поручительств для таких кредитов в объёме до 100 млрд рублей. По дополнительным гарантиям кабмин примет решение в ближайшее время.

Как ранее передавалNEWS.ru, госкорпорация «Ростех» поставит в российские регионы одну тысячу аппаратов ИВЛ сверх оговоренного распоряжением правительства объёма. Цена контракта на поставку при этом останется прежней — 7,5 млрд рублей.