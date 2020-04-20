Правительство РФ расширит программу беспроцентного кредитования бизнеса

Российский кабмин расширит действие программы выдачи беспроцентных кредитов на выплату зарплат на средние и крупные предприятия из пострадавших от коронавирусной пандемии областей.
Как
По словам Мишустина, госкорпорация «ВЭБ.РФ» уже приступила к выдаче гарантов и поручительств для таких кредитов в объёме до 100 млрд рублей. По дополнительным гарантиям кабмин примет решение в ближайшее время.
Как ранее передавалNEWS.ru, госкорпорация «Ростех» поставит в российские регионы одну тысячу аппаратов ИВЛ сверх оговоренного распоряжением правительства объёма. Цена контракта на поставку при этом останется прежней — 7,5 млрд рублей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен