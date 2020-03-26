https://static.news.ru/photo/19aa1058-6f46-11ea-b4b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вадим Жернов/РИА Новости

Как минимум шесть судов в российском рыбопромысловом флоте, на строительство которых потратили сотни миллионов рублей, так и не были спущены на воду.

Об этом «Парламентской газете» рассказал глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. Сенатор обратился к вице-премьерам Андрею Белоусову и Виктории Абрамченко, а также к главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой решить вопрос с этими кораблями.

В качестве примера Кутепов напомнил историю научного судна, которое начали строить для Госкомрыболовства по решению первого президента РФ Бориса Ельцина в 1996 году на средства из федерального бюджета. В 1998 году деньги на строительство выделять перестали. В 2007 году проект реанимировали и перечислили новому подрядчику более 73 млн рублей. Однако компания так и не начала работы, а затем и вовсе обанкротилась. Сенатор отметил, что финансовый ущерб государству не был возмещён, несмотря на возбуждённое уголовное дело.

Кутепов попросил Мантурова рассмотреть возможность достройки судов. Сенатор предположил, что часть затрат подрядчиков на завершение строительства можно компенсировать за счёт субсидий из федерального бюджета.

Как писал NEWS.ru, согласно стратегии развития российского судостроения, которую в октябре 2019 года утвердил бывший тогда главой правительства Дмитрий Медведев, РФ должна за 15 лет увеличить экспорт судов в 10 раз. Комментируя стратегию, Медведев отметил, что в гражданском судостроении дела обстоят заметно хуже, чем в военном.