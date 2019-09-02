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В правительстве решили отказаться от одного из крупнейших экономических форумов — в Красноярске, который проводился более 15 лет подряд. Его заменят на форум национальных проектов, который будет проходить в разных регионах России.

Предложение об отмене Красноярского экономического форума (КЭФ) поступило от руководителя аппарата правительства Константина Чуйченко. Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал идею, сообщил РБК представитель премьера Олег Осипов.

Первый форум нацпроектов пройдет в Казани в апреле 2020 года, а следующий, в 2021 году, — в Нижнем Новгороде, - поделился информацией Осипов.

Он отметил, что экономический форум в новом формате будет проходить раз в год, оргкомитет возглавит Чуйченко.

Среди приоритетов нацпроектов такие направления, как здравоохранение, образование, научные исследования и разработки, а также поддержка предпринимательства и развитие магистральной инфраструктуры, транспорта, энергетики.

В 2019 году площадку Красноярского экономического форума (КЭФ)в 2019 году посетили порядка девяти тысяч человек. В рамках мероприятия были заключены соглашения на общую сумму около 600 млрд рублей. В основном это контракты по комплексно-инвестиционному проекту «Енисейская Сибирь», писал News.ru