Правительство РФ одобрило проект бюджета на 2021 год

https://static.news.ru/photo/2111ef76-fa49-11ea-9e72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022--2023 годов был одобрен на заседании кабмина.

Реализация предусмотренных законопроектом мер позволит повысить эффективность, прозрачность формирования и исполнения федерального бюджета, а также своевременное реагирование на изменения экономической конъюнктуры и возникающие вызовы, в том числе связанные с изменением эпидемиологической ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции, — приводит РИА Новости выдержку из сообщения правительства.

В документе отмечается, что в проект бюджета включены корректировки в связи с увеличением НДФЛ для физлиц с годовым доходом свыше 5 млн рублей.

Детали бюджета пока не раскрываются, однако ранее СМИ сообщали об отдельных положениях законопроекта со ссылкой на копию пояснительной записки к проекту.

Как ранее сообщал NEWS.ru, согласно пояснениям к проекту бюджета, в 2021 году государственный долг России вырастет до 20,8% ВВП и увеличится до 21,3% ВВП к 2023 году.

На оборону в ближайшие три года будет выделено 9,5 трлн рублей, из которых более 3,1 трлн — в течение следующего года.

При этом государственные СМИ в 2021 году получат из бюджета 102,8 млрд рублей, а финансирование проекта Минздрава «14 высокозатратных нозологий» за трёхлетку сократится на 19,5 млрд рублей.