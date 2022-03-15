Правительство РФ направит на поддержку экономики 1 трлн рублей

По поручению президента РФ правительство России подготовило план первоочередных действий по повышению устойчивости российской экономики, в рамках которого будет выделен 1 трлн рублей, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, план поддержки будет постоянно меняться и пополняться в зависимости от развития ситуации в стране.

План поддержки включает более 100 инициатив без учёта принятых и реализуемых. Общий объём финансирования составит около 1 трлн рублей <...>. План позволит перестроить многие производственные и логистические цепочки, обеспечить предприятия новыми поставщиками и покупателями готовой продукции, а людей — привычными услугами и товарами или достойной альтернативой, — указано в Telegram-канале.

Мишустин ранее сообщил о подготовке законопроекта о введении на иностранных предприятиях внешнего управления. По его словам, это позволит сохранить производство и рабочие места, но действовать мера будет, если собственники необоснованно захотят закрыть компанию. Премьер отметил, что власти пойдут на этот шаг, если организации полностью уйдут из страны.

До конца недели ФАС, Минсельхоз, Минпромторг и ФНС также должны будут представить в правительство предложения по урегулированию ситуации с ценами на сахар для потребителей. Такое поручение ведомствам дал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Для решения вопроса необходимо, в частности, провести встречи с производителями сахара и торговыми сетями.