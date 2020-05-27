Правительство РФ намерено ускорить выделение средств на расселение

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о планах правительства по ускорению выделения средств на программу расселения аварийного жилья.
Мы готовы ускорить выделение финансирования на расселение аварийного жилья, однако просим от регионов чёткого плана по строительству новых домов для переселения, —
цитируетсообщение «Интерфакс».
Он также подчеркнул, что власти готовы в рамках поддержки регионов сдвинуть в сторону ряд проектов и сконцентрироваться на этом вопросе.
NEWS.ru передавал ранее, что власти Ингушетии запросили финансовую помощь на программу расселения.
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