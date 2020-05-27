Правительство РФ намерено ускорить выделение средств на расселение

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Запланированные на 21–23 июля встречи на высшем уровне БРИКС и ШОС перенесены на поздний срок. Даты определят в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

До этого источник в высших кругах, знакомый с ходом организации мероприятия, сообщил, что Москва решила перенести саммит Шанхайской организации сотрудничества — он может пройти ближе к осени. Учитывая пандемию коронавируса...