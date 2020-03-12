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Российское правительство разработало план действий на случай серьёзного ухудшения ситуации в экономике, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По его словам, не нудно «делать проблему из каждого доллара за баррель», так как рынки «перемалывают» это достаточно спокойно.

Мы контролируем эту ситуацию, смотрим, наблюдаем за ней в ежедневном режиме, смотрим активность населения, смотрим активность средних банков, смотрим активность крупных компаний — полностью смотрим, как себя игроки ведут, — подчеркнул он.

Белоусов заверил, что никакой паники на рынке «нет, даже близко», поэтому власти пока ограничиваются мониторингом ситуации. Он отметил, что в крайнем случае будет задействован план, однако пока для этого нет оснований, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов сообщил, что неопределённость среди инвесторов за минувшие сутки возросла после сообщений о признании коронавируса пандемией, существенном приросте заболевших в Италии и других странах, а также о закрытии президентом США Дональдом Трампом авиасообщения с Европой.