Правительство рассмотрит идею изменить уплату НДС

https://static.news.ru/photo/3eaf4bf8-800c-11ea-887e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос изменения порядка исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

Как сообщает РБК, это следует из перечня поручений главы государства по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.

Ранее в качестве поддержки в условиях кризиса бизнес просил временно отменить налог или ввести отсрочку по его уплате. Отмечается, что отмена НДС на ближайшие полгода была бы для бизнеса наиболее востребованной дополнительной мерой поддержки.

Впрочем, НДС — самый собираемый налог и приносит значительный поток поступлений в бюджет. Если он уменьшится, государство может пересмотреть поддержку бизнеса.

Ранее Путин поручил правительству определить перечень отраслей экономики, которые больше всего пострадали от эпидемии COVID-19. Помимо этого, кабмину предстоит организовать постоянный мониторинг экономической ситуации. В дальнейшем необходимо обеспечивать регулярную актуализацию перечня и докладывать о ситуации ежемесячно, писал NEWS.ru.